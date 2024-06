Bruno Gagliasso já deu um fora em Madonna - Reprodução do Instagram

Bruno Gagliasso já deu um fora em MadonnaReprodução do Instagram

Publicado 04/06/2024 20:24

Em uma conversa franca no último episódio do Surubaum, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, o famoso compartilhou detalhes surpreendentes de quando perdeu a virgindade. Ao lado das convidadas Valen Bandeira e Karol Conka, o ator revelou que teve sua primeira relação íntima aos 13 anos com um 'empurrãozinho' familiar.

Abordando a lacuna entre as expectativas criadas pelo conteúdo adulto e a realidade da experiência, Bruno destacou como é desafiador distinguir entre o romance e o sexo. "É que nem a pornografia. Você cresce, principalmente o menino, achando que o sexo, que o amor, é o que a gente vê na pornografia. Não é", ressaltou o artista.

Valen então trouxe à um relato: "Eu estudei num colégio meio católico, uma galera meio rica, e lembro de um moleque que tinha ganhado de aniversário de 15 anos, uma p*ta", contou. O marido de Giovanna então admitiu que também foi presenteado com algo semelhante aos 13 anos, o que desencadeou uma reflexão.

"Foi meu presente de 13 anos de idade. Minha primeira vez foi com uma garota de programa, uma prostituta, e foi traumático. Hoje vejo que foi traumático", revelou Bruno. Valen acrescentou que esse tipo de pressão é uma forma de violência com adolescentes: "Você, tão novo assim, não sabe muito bem o que quer", disse ela. "É um estupro isso, que rola muito com os homens", acrescentou Karol.