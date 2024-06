Mel Maia revela despedida do namorado após três meses: 'Vai me deixar' - Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 16:25

Mel Maia, de 20 anos, começou a semana em clima de despedida. Isso porque o seu namorado, João Maria Pereira, de 19 anos, está deixando o Brasil após três meses morando na casa da atriz. O casal, que assumiu o romance durante o Réveillon, tem mantido o relacionamento à distância entre Brasil e Portugal.



Em seus stories do Instagram, nesta terça-feira (4), Mel surgiu no banco de trás de um carro, fingindo estar brava com a partida do namorado. "Ele vai me deixar", anunciou ela na legenda, acompanhada de emojis de choro. A atriz não escondeu a tristeza pela despedida, mas também aproveitou para brincar com a situação.



Para marcar o período em que viveram juntos, Mel Maia compartilhou algumas fotos do casal. Em uma das imagens, eles aparecem em um bar em momento descontraído. Outra foto mostra João deitado na cama ao lado da gata Laila, que o casal resgatou da rua.