Mãe de Marília Mendonça sofre grave acidente de carro em São PauloFoto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 15:23

Na madrugada desta quarta-feira (5/6), Dona Ruth Dias, mãe da saudosa Marília Mendonça, sofreu um grave acidente de carro em São Paulo. Ela e seu marido, Deyvid Fabrício, que estava ao volante, foram atingidos por um caminhão que avançou o sinal de trânsito. Felizmente, ambos escaparam sem ferimentos graves.



Dona Ruth, que não aceita viajar de avião, e Deyvid estavam em São Paulo para comprar roupas no Brás. A influenciadora planeja abrir uma loja plus size em Goiânia, onde mora. Após o susto, eles continuarão a viagem de volta para casa de carro, que já foi alugado pelo casal.



João Gustavo, filho de Dona Ruth, tranquilizou os fãs em seu Instagram: "Galera passando pra avisar vocês que foi só um susto, não se preocupem, não consigo responder e atender todos ao mesmo tempo, por isso estou passando para tranquilizar vocês por aqui! Todos estão bem graças ao nosso bom Deus, o ocorrido aconteceu na madrugada de ontem e todos os envolvidos saíram ilesos!", afirmou o rapaz.



Segundo o portal LeoDias, Dona Ruth sofreu fraturas nas costelas, mas não precisou ser internada e já está a caminho de casa. O carro, no entanto, ficou com a frente completamente destruída, com o airbag acionado, enquanto o caminhão também sofreu grandes danos.

Mãe de Marília Mendonça sofre grave acidente de carro em São Paulo Foto: Portal LeoDias/Divulgação