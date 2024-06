Paula Lavigne e Teresa Cristina disputam direitos musicais na Justiça - Foto: Reprodução

Paula Lavigne e Teresa Cristina disputam direitos musicais na JustiçaFoto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 11:56

A cantora Teresa Cristina está envolvida em uma acirrada disputa judicial com a "Uns e Outros Produções", empresa da empresária Paula Lavigne, desde 2022. Teresa alega que está impossibilitada de lançar novos trabalhos devido a um acordo de cessão de direitos, assinado em 2017. O imbróglio envolve os direitos sobre as composições da cantora e se estende até 2027.

A "Uns e Outros Produções" afirma ter cumprido todos os pagamentos devidos, mas alega que Teresa se recusa a assinar documentos essenciais para a exploração comercial das músicas. A empresa levou o caso à Justiça para forçar o cumprimento do acordo. O processo, que contém mais de mil páginas, está na 22ª Câmara do Direito Privado do TJ-RJ.

A relação entre Teresa e a produtora começou de forma promissora em 2015, com um contrato para gerenciamento artístico e produção de shows. Em 2017, um novo contrato foi firmado, onde Teresa cedeu à Uns os direitos patrimoniais sobre todas as suas obras musicais criadas durante a vigência do contrato. Esse acordo, válido até 2027, abrange tanto novas composições quanto lançamentos futuros.

O vínculo entre Teresa e a empresa começou a deteriorar em 2020, no auge da popularidade da cantora durante suas lives musicais na pandemia. Teresa tentou rescindir o contrato de gerenciamento artístico, alegando descumprimento de cláusulas e falta de repasse de valores acordados. A Uns, por sua vez, apresentou documentos que comprovariam os pagamentos realizados à cantora, afirmando ter sido pega de surpresa com a rescisão.

Após a rescisão, Teresa pagou uma multa contratual para se desvincular do contrato de gerenciamento artístico, mas o acordo de cessão dos direitos musicais permaneceu em vigor. A batalha judicial continua, e os fãs da cantora aguardam ansiosamente por uma resolução que permita a retomada de sua produção musical.