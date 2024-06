Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça - Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2024 08:41

A disputa judicial entre Éder Militão e Karoline Lima ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (5).Isso porque a juíza responsável pelo caso negou um dos pedidos do jogador. O atacante havia solicitado que Karoline parasse de citar seu nome e removesse todo o conteúdo relacionado a ele das redes sociais.



Além disso, o atleta do Real Madrid exigiu que a influenciadora se retratasse publicamente sobre as acusações feitas contra ele. No entanto, a juíza concluiu que não havia especificações suficientes sobre o dano que Militão alegou ter sofrido com as publicações. "Demasiado desarrazoado que se determine a 'exclusão de qualquer publicação com menção direta ou indireta ao autor'", apontou.



A decisão também destacou que, como pessoa pública, é natural que Militão seja mencionado por Karoline, com quem teve um relacionamento. "Não há que se falar no pedido de retratação, já que não especificado qual ato ensejaria tal direito", afirmou a juíza, complementando que não havia, neste momento, evidências de ato ilícito ou dano que justificassem a medida.



Por fim, a juíza reforçou a importância da liberdade de expressão, afirmando ser inviável impedir futuras postagens da influenciadora. "Resguardado, por certo, o direito à reparação, se restar demonstrada a violação de direitos do autor", completou. No entanto, é preciso ressaltar que a disputa entre Militão e Karoline continua, com ambos defendendo seus interesses e aguardando os próximos desdobramentos do caso.

As informações são da página do Instagram "Gossip do Dia".