Nina Dobrev de 'The Vampire Diaries' é operada após sofrer acidenteFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 18:49

Nina Dobrev, de 35 anos, conhecida por seu papel na série "The Vampire Diaries", passou por uma cirurgia após um acidente com sua bicicleta elétrica. Nesta quarta-feira (5), a atriz usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e expressar sua gratidão pelo carinho recebido.

Em seu perfil no Instagram, a atriz acalmou os seguidores. "A cirurgia foi um sucesso. Obrigado a todos que têm enviado mensagens carinhosas, pensamentos [bons], orações e boas vibrações. Tenho sentido o apoio e a energia positiva. Significa mais do que alguma vez podia imaginar", declarou.



Os fãs da atriz não perderam tempo em demonstrar seu apoio e carinho nas redes sociais. "Melhoras! E eu sei que não é essa a questão, mas você é tão linda", apontou um seguidor. "Vampiros não adoecem, boa tentativa", bricou outro. "Servindo até mesmo com uma roupa de hospital", elogiou mais um.



No último domingo (2), Nina Dobrev causou preocupação ao postar fotos de sua perna imobilizada. "A vida parece um pouco diferente ultimamente, trocando a 'selfie' pelo 'leggie'. Preparem-se para o conteúdo das pernas, porque é tudo o que tenho no rolo da câmara hoje em dia", revelou, mostrando seu bom humor mesmo em meio à recuperação.

No mês passado, Nina revelou que estava se recuperando após o acidente com sua bicicleta elétrica, mas até então não tinha compartilhado detalhes ou imagens de seu estado. A artista, que interpretou Elena Gilbert e Katherine Pierce na popular série teen, manteve o silêncio sobre o ocorrido, deixando seus fãs preocupados e ansiosos por notícias.