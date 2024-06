Ex-reality da chilique e implora por atenção em pré-estreia no Rio - Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 14:00

Na última quarta-feira (29/5), foi dia de passar vergonha na pré-estreia do filme "Sérgio Malandro - O Errado que Deu Certo", em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro. Amigos da coluna contaram que uma ex-reality Record deu chilique na fila, tudo porque ela queria passar na frente de todos, acontece que quem era vip entrava sem precisar enfrentar fila.

Devido a sua irrelevância, a produção não se deu ao trabalho de colocá-la na seleta lista, nem os seguranças a reconheciam para quem sabe, dar aquela forcinha para que ela entrasse antes de todos.



Quem ali estava, percebeu que a aspirante a famosa queria chamar a atenção dos fotógrafos e imprensa a todo custo, tanto que ela não parava de esbravejar em voz alta.



Não dando certo a estratégia, a ex artista, se é que já foi um dia, sem nenhum pudor, ficou em cima da imprensa, se humilhando para garantir um clique e quem sabe ser notícia no dia seguinte.



Pois bem caros leitores, o tão esperado dia chegou e adivinhe o que aconteceu? Ela não virou notícia nem no conglomerado de mídia do bispo.