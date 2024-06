Leidy Elin - Reprodução/Instagram

Leidy ElinReprodução/Instagram

Publicado 05/06/2024 12:35 | Atualizado 05/06/2024 12:36

Enquanto influenciadores e ex-BBBs como Beatriz Reis, Matteus Amaral e até Mani Rego e Camila Moura aproveitam o São João da Thay, Leidy Elin surpreendeu ao revelar que não foi convidada para o evento. Nas redes sociais, a trancista abriu o jogo sobre sua ausência no evento que promete sacudir o Maranhão. No entanto, ela elogiou a iniciativa de Thaynara OG.

Em seus stories do Instagram, a trancista respondeu a dúvida de um internauta sobre sua possível presença no evento. “Ai, gente! O que mais tem vocês me perguntando isso aqui. Sério, vontade de gravar a tela. Eu não vou pro Maranhão, eu não vou pro Festival da Thay”, iniciou.

Embora não esteja presente no evento, Leidy Elin segue atenta a tudo o que acontece por lá através das redes sociais. "Eu queria muito ir, mas estou acompanhando tudo aqui do Instagram dos meus colegas e tô achando tudo muito incrível, sabe? Os cursos que ela tá dando ali pros jovens adolescentes sobre saúde mental, sobre autocuidado", comentou, mostrando seu apoio às iniciativas de Thay.



A influencer destacou as ações beneficentes promovidas pela apresentadora durante o festival. "Ela tá trazendo isso para meninas lá, pros meninos, pras crianças, jovens e adolescentes, tá tudo muito lindo. E eu tô acompanhando aqui tudo do Instagram dos meus amigos que estão lá. E vou continuar acompanhando, até o final", garantiu.



Nas redes sociais, a maioria dos internautas se compadeceu com a exclusão da ex-BBB. "Fiquei com muita r*uva da LEYDE na casa mais foi injusto da Thay não convidar a Leidy e convidar a Mani com a Camila", pontuou uma seguidora. "Infelizmente, o preço dê ser subterrânea! Mas poderiam dar uma chance pra ela", refletiu outra. "Poxa já estão pegando pesado com ela. Mani fez muito pior aqui fora com Davi", garantiu mais uma.