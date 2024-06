Mani Rego, ex de Davi, surpreende ao seguir Wanessa e Yasmin Brunet - Foto: Reprodução

Mani Rego, ex de Davi, surpreende ao seguir Wanessa e Yasmin Brunet Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 10:26

A internet não está sabendo lidar com a última novidade envolvendo Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24. Após defender o campeão do reality de episódios considerados racistas, a influencer agora começou a seguir Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Para quem não lembra, as famosas foram criticadas na web por suposta injúria racial contra o rapaz.



Durante o BBB 24, Wanessa e Yasmin foram alvos de duras críticas nas redes sociais por atitudes consideradas racistas contra o ex-motorista de aplicativo. A modelo nunca se desculpou publicamente, enquanto Wanessa chegou a pedir perdão em um vídeo no Instagram, mas acabou apagando a postagem. Essa situação gerou bastante polêmica e revolta entre os fãs do baiano.



Na época do programa, Mani Rego defendeu Davi, posicionando-se contra os comportamentos racistas que ele teria sofrido dentro da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, agora que está solteira, a ex-venderora de lanches parece ter mudado de opinião e decidiu se aproximar das ex-BBBs, surpreendendo muitos de seus seguidores.



Nas redes sociais, o assunto reverberou. “A maior inimiga do Davi é a Mani, mas vocês não estão preparados pra essa conversa”, apontou uma internauta. “A mãe do Davi é sábia. O bom é que a máscara já caiu”, afirmou outra. “Daqui a pouco vai tá grudada no pescoço da Wanessa”, brincou uma terceira. “A hipocrisia dessa mulher é surreal”, espantou-se mais uma.