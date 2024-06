Após briga com Neymar, Luana Piovani é processada por mãe de Dado Dolabella - Foto: Reprodução

Após briga com Neymar, Luana Piovani é processada por mãe de Dado DolabellaFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 08:00 | Atualizado 05/06/2024 08:11

Depois de Luana Piovani se envolver em uma briga daquelas com Neymar por conta da PEC das Praias, que pode "privatizar" áreas à beira-mar que, atualmente, pertencem à União. Este colunista que vos escreve, descobriu com exclusividade que a atriz está enfrentando um processo por difamação movido pela mãe do namorado da ex-BBB Wanessa Camargo, Dado Dolabella. A ação judicial iniciou-se após Luana afirmar publicamente que a matriarca teria recorrido a ela, alegando que o filho a agrediu.

Tudo começou quando Luana, em suas redes sociais, relatou que recebeu uma ligação de Pepita Rodriguez informando que Dado havia cometido agressão contra ela. Segundo a loira, a veterana ligou após o episódio violento que teria sofrido, pedindo ajuda. Porém, a mesma nega categoricamente a versão da artista.

Conforme o documento que a coluna Daniel Nascimento teve acesso com exclusividade, o caso de violência doméstica jamais aconteceu em sua casa. "Ela me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que eu liguei pra ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão pra mim", garantiu Pepita em depoimento.

A mãe de Dado Dolabella registrou uma queixa na delegacia, afirmando que as declarações de Luana Piovani são falsas e prejudiciais. Com o caso na Justiça, a famosa foi intimada para uma audiência preliminar no dia 13 de junho, às 14h00, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Resta aguardar os próximos capítulos de mais uma polêmica envolvendo Luana.