Cyndi LauperReprodução / Instagram

Publicado 05/06/2024 08:57 | Atualizado 05/06/2024 08:59

Cyndi Lauper, a eterna voz de "Girls Just Wanna Have Fun", surpreendeu seus fãs ao anunciar sua aposentadoria. Prestes a desembarcar no Brasil para uma apresentação no Rock in Rio, no dia 20 de setembro, a cantora revelou na última segunda-feira (3) que essa será uma de suas últimas performances.



Após o show no Brasil, Cyndi iniciará uma turnê de despedida que passará por 23 cidades da América do Norte a partir de outubro. Aos 70 anos, a artista deseja se despedir dos palcos em grande estilo, com a turnê batizada de "Girls Just Wanna Have Fun".



A empreitada da famosa terá início em 18 de outubro em Montreal e terminará em 5 de dezembro no United Center de Chicago. Os motivos por trás da aposentadoria de Cyndi Lauper ainda são um mistério, mas especula-se que todos os detalhes serão revelados em um documentário que está por vir: "Deixe o Canário Cantar", da Paramount+.

Para os fãs brasileiros, o show no Rock in Rio promete ser uma despedida inesquecível, repleta de hits que marcaram gerações, no dia 20 de setembro. Na data, o festival dedicará às mulheres, com a presença apenas de artistas femininas como Katy Perry, Ivete Sangalo, Angelique Kidjo, Gloria Gaynor e Iza.