Nesta terça-feira (4), Leticia Cazarré compartilhou uma notícia preocupante com seus seguidores nas redes sociais. Sua filha, Maria Guilhermina, que necessita de uma cânula para respirar desde o nascimento, devido a uma grave condição de saúde, voltou a apresentar complicações. A pequena foi levada ao hospital novamente pelo pai, Juliano Cazarré.

Em seus stories do Instagram, a stylist revelou o estado da pequena: "Hoje a Guilhermina teve mais uma intercorrência. Estamos observando de perto e rezando pra que ela estabilize e possa ficar em casa, mas há chances de ter que ir para o hospital. Conto com as orações desse Brasilzão de Deus, que adotou a Guilhermina de coração", declarou.

A famosa desabafou sobre a constante preocupação e o impacto emocional que enfrenta. “Não posso deixar de me preocupar, ansiar por respostas que talvez nunca cheguem e de me recolher interiormente. Nessa montanha-russa que é ser mãe de uma criança com diversas complicações de saúde, nunca a minha mente está descansando, nem meu coração relaxado”, refletiu.



O pedido de Leticia por orações e apoio emocionou seus seguidores, que se solidarizaram com a situação da família. “Vivo em alerta e fazendo o possível para não errar”, completou. Letícia e Julianos são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Maria Guilhermina, de 2 anos.