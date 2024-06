Lucas Lima e Sandy - Reprodução/Instagram

Lucas Lima e SandyReprodução/Instagram

Publicado 05/06/2024 12:07 | Atualizado 05/06/2024 12:09

Na última terça-feira (4), Lucas Lima agitou as redes sociais ao compartilhar registro no "esquenta" do São João da Thay, evento organizado por Thaynara OG no Maranhão. O músico, que estava cercado de influenciadores digitais e celebridades, chamou a atenção pela sua postura e recebeu até um comentário de sua ex-mulher, Sandy Leah.



O famoso surpreendeu ao revelar que aceitou o convite para a festa, que reúne diversas personalidades para dois dias de celebração. O músico chegou para a prévia e já participou de várias atividades. "O São João da Thay começou super de buenas", brincou ele ao compartilhar um vídeo curtindo a festa ao lado da influenciadora digital Samanta Alves, participando de uma "corrida do Naruto".



Nos comentários, os seguidores não deixaram passar a postura do artista, e Sandy também entrou na brincadeira: "Hahahahaha... uma vez besta, sempre besta!", declarou a cantora. Vale lembrar que o ex-casal anunciou a separação em setembro do ano passado, após 24 anos juntos, sendo 15 de casamento. Apesar do divórcio, os dois mantêm uma relação amigável e costumam trocar mensagens nas redes sociais.



Os fãs notaram que Lucas parece estar mais 'solto' desde o divórcio. “Lucas agora vive”, apontou um seguidor. “Gente, ele sempre foi assim!!!”, garantiu outra. “Lucas está na vibe ‘estou solteiro e vou curtir’”, reparou mais um. “Está mais leve”, observou outra fã. Lucas e Sandy, embora separados, possuem um filho juntos, o pequeno Theo, de nove anos.