Mateus Carrieri, de 57 anos, usou suas redes sociais para abordar um tema pouco discutido: a andropausa. Em um vídeo direcionado inicialmente ao público feminino, o ator falou sobre as mudanças hormonais que os homens enfrentam com o passar dos anos.

"Mulheres, eu torço para que vocês, quando estiverem no período da menopausa, estejam ao lado de companheiros e companheiras que entendam esse turbilhão de modificações que acontecem no corpo", começou. O ator destacou que, assim como a menopausa, a andropausa é uma fase natural e inevitável da vida.

"Não esqueçam que isso também acontece com os homens: a andropausa. Da mesma forma, eu desejo que os homens que estão nesse período estejam ao lado de companheiros e companheiras que entendam esse declínio natural que acontece. É da vida. É a lei da vida do ser humano, não tem como fugir disso. Tem como lidar com mais sabedoria e amor", afirmou o ator, que é casado com Day Ribeiro desde 2021.



Nos comentários, ele recebeu inúmeras mensagens de apoio de fãs e colegas famosos, como a atriz Adriana Garambone e a atleta Maurren Maggi. "Quem diria que um menino que vi na TV - muito lindo e inteligente, por sinal - viria a me falar sobre um tema tão importante para as pessoas! Que privilégio", apontou uma seguidora.



Vale destacar que, atualmente, Mateus Carrieri está em cartaz com a peça "O Vendedor de Sonhos", de Augusto Cury, no Teatro Gazeta, em São Paulo, e se prepara para o início das filmagens do filme "A Prisioneira".