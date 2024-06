Fê Paes Leme rebate boatos de afastamento e web aponta Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 14:48

Ao completar 41 anos, Fernanda Paes Leme recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. No entanto, a ausência de parabéns públicos de alguns amigos famosos gerou rumores de um possível afastamento. Nesta quarta-feira (5), um dia após seu aniversário, a atriz decidiu esclarecer a situação.

"Algumas pessoas estão perguntando: 'fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?'. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado", explicou Fepa, ressaltando que a vida real não se resume às redes sociais.

A artista continuou, dizendo que, assim como muitos, também é curiosa sobre as relações dos outros, mas que está tudo bem entre seus amigos. "Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama ou que brigou", afirmou.

Recentemente, surgiram especulações de que Fê teria cortado relações com Bruno e Giovanna Ewbank. Esses boatos ganharam força após a famosa comentar que não está mais tão próxima do ator quanto antes. No entanto, a esposa dele publicou uma homenagem de aniversário à amiga, com quem divide a apresentação de um podcast e um programa de televisão. O artista, por sua vez, não fez uma publicação, mas comentou uma post dela.

No entanto, vale destacar que Fernanda Paes Leme finalizou sua declaração reforçando que a amizade não depende de demonstrações públicas. "O que importa é o carinho e o amor que existem fora das redes sociais. E isso eu tenho de sobra dos meus amigos", encerrou.