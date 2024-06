Erlan Bastos denuncia suposta tentativa de agressão de vereadora - Foto: Reprodução

Erlan Bastos denuncia suposta tentativa de agressão de vereadoraFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 16:34 | Atualizado 05/06/2024 16:58

O jornalista Erlan Bastos usou suas redes sociais para denunciar uma tentativa de agressão que teria sofrido dentro da TV Meio, local onde trabalha. Segundo seu relato, a vereadora Thanandra Sarapatinhas tentou dar um tapa em seu rosto durante a comemoração de seu aniversário.

“Thanandra Sarapatinhas acabou de tentar me agredir DENTRO DA EMISSORA que trabalho. Eu estava comemorando meu aniversário. Ela veio para cima e tentou dar um TAPA NO MEU ROSTO, só não conseguiu porque meus colegas seguraram ela”, desabafou o comunicador em um vídeo no Instagram.

Erlan detalhou que a vereadora estaria irritada com suas críticas sobre um projeto de lei que, segundo ele, prejudica famílias pobres. "Ela adora perseguir pobre", afirmou. Acrescentando que a situação foi contida com a ajuda de seus colegas e um segurança, o famoso lamentou o incidente, declarando que "a emissora está ficando mal frequentada".

Vale destacar que Erlan Bastos emitiu um boletim de ocorrência contra a política, alegando tentativa de lesão corporal dolosa. Thanandra Sarapatinhas, que está grávida de sua segunda filha, usou o Instagram para dar sua versão dos fatos. Ela acusou Erlan Bastos de tentar agredi-la primeiro e de constantemente persegui-la.



A denúncia do jornalista provocou diversas reações nas redes sociais, dividindo opiniões. "Provas? Não tem. Biscoiteiro encontrado com sucesso", apontou um usuário. "Uma mulher grávida te agredindo? (risos) Ridículo seu posicionamento", ironizou outra. "Processa ela Erlan", disparou o terceiro.