Nasceu! Bia Miranda acaba de dar à luz a Kaleb, o seu primeiro filho - Foto: Reprodução

Nasceu! Bia Miranda acaba de dar à luz a Kaleb, o seu primeiro filhoFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 15:15

Bia Miranda, de 20 anos, finalmente conheceu seu primeiro filho, Kaleb, que nasceu nesta quarta-feira (5). O menino é fruto do relacionamento da influenciadora com o DJ Raphael Buarque, de 34 anos, com quem está junto há pouco mais de um ano. O nascimento de Kaleb também marca a chegada do primeiro bisneto de Gretchen, de 65 anos.



O DJ Raphael Buarque, emocionado, anunciou a chegada de Kaleb em suas redes sociais, expressando todo seu amor e gratidão. "Beatryz, o que você fez hoje foi a coisa mais forte e linda que eu já vi em toda a minha vida. Obrigado pelo meu maior presente, te amo", afirmou ele, claramente tocado. "Minha vida mudou! Meu filho nasceu, cara", acrescentou.



A chegada de Kaleb não foi simples. Bia, que estava na 39ª semana de gestação, perdeu o tampão na manhã anterior e precisou induzir o parto, agendado para as cinco da tarde dessa terça-feira (4). Apesar da indução, o pequeno só veio ao mundo na manhã seguinte, alegrando a vida do casal.



A influenciadora anunciou a gravidez em dezembro do ano passado, após um período turbulento. Antes de se envolver com Raphael Buarque, Bia havia terminado um relacionamento conturbado com Gabriel Roza, a quem acusou de roubo. Hoje, o casal celebra a nova fase. Enquanto isso, Jenny Miranda, mãe da famosa, já revelou o desejo de conhecer o neto, mas segue impedida pela filha.

Nasceu! Bia Miranda acaba de dar à luz a Kaleb, o seu primeiro filho Foto: Reprodução