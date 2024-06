Marido de Xuxa é acusado de flertar com esposa do 'bombeiro da Eliana' - Foto: Reprodução

Marido de Xuxa é acusado de flertar com esposa do 'bombeiro da Eliana'Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 15:56

Recentemente, Yuri Bonotto, bombeiro conhecido do Programa Eliana, revelou-se irritado nas redes sociais. Ele contou que Junno Andrade, ator e marido de Xuxa Meneghel, estaria reagindo com emojis sugestivos nas postagens de sua esposa, Leoni Escobar.

A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que Yuri não escondeu a raiva ao comentar sobre as reações de Junno no Instagram. O marido de Xuxa, por sua vez, tentou se justificar e pediu desculpas em uma mensagem privada. “Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois”, iniciou. “Sinto muito se causei isso, não foi minha intenção”, garantiu.

Apesar das justificativas, Yuri Bonotto não se convenceu. “Toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou emoji de boca aberta”, reclamou. O bombeiro acredita que o marido de Xuxa estava repleto de segundas intenções, algo que ele, como homem, reconhece facilmente.



Por fim, sobrou até para Leoni na história: "Ela devia gostar, até porque ela curtia sempre que você mandava alguma coisa”, disparou o loiro. O ator então mais uma vez tentou se explicar, garantindo que suas reações não tinham conotação sexual. “Sinto muito se causei isso, não foi minha intenção. Mandei para você apenas o exemplo de como as pessoas podem usar o fogo também quando se trata de uma tatuagem… que é brabo fazer… ou treino de boxe, etc", justificou.

Junno deu sua cartada final: "Sinceramente, apenas usei poucas ferramentas de interação. Nunca escrevi uma linha cantando sua mulher, sugerindo algo”, declarou. No entanto, o produtor de conteúdo adulto não soou convencido e finalizou a conversa. “Sei… História encerrada”, encerrou ele, demonstrando que a situação ainda o incomoda.