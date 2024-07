Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2024 08:39

O jogador de futebol Éder Militão foi visto recentemente em um aeroporto nos Estados Unidos, acompanhado de sua família e da ex-babá de sua filha, Cecília. O flagra ocorreu após a polêmica envolvendo a babá, que fez acusações graves contra a mãe da criança, a influencer Karoline Lima. O vídeo foi divulgado pela página “Segue A Cami”, causando alvoroço entre os seguidores.



Nas imagens, registradas por fãs e divulgadas online, a ex-babá aparece ao lado de Militão e seus familiares, que estão aproveitando férias no país. Também aparecem no vídeo a atual namorada do jogador, Tainá Castro, e os dois filhos do casal. A presença da ex-babá gerou questionamentos e comentários controversos nas redes sociais.



De acordo com a página “Segue A Cami”, a babá foi contratada para cuidar das crianças durante a viagem. A informação de que Cecília, filha de Militão e Karoline, deve se juntar ao grupo em breve, também foi divulgada. “É muito contraditório ele demitir a babá porque tratou mal a filha e contratar para cuidar da filha da atual”, criticou uma internauta.



A reação dos seguidores não tardou a chegar, com muitos expressando surpresa e indignação. “Condição para falar mal da Karoline: emprego vitalício na família”, comentou outra usuária. A polêmica continua a crescer, levantando debates sobre as decisões do jogador e o papel da ex-babá na nova dinâmica familiar.