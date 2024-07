Amanda Kimberlly e Neymar Jr. - Foto: Reprodução

Amanda Kimberlly e Neymar Jr.Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 20:25 | Atualizado 04/07/2024 21:24

Na última quarta-feira (3), teria nascido a pequena Helena, filha de Amanda Kimberly e supostamente do jogador Neymar Jr. A informação é de que a menina veio ao mundo no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. Amigos próximos ao craque teriam confirmado a novidade. Inclusive, internautas já fizeram as contas e acreditam que ela foi concebida em uma fase delicada de Bruna Biancardi, ex-namorada do atleta.



Segundo informações do colunista Léo Dias, Helena seria fruto de um relacionamento extraconjugal de Neymar, ocorrido enquanto ele ainda estava com a modelo e mãe de sua filha Mavie, de 8 meses. A notícia pegou muitos de surpresa, na época, especialmente os fãs da influenciadora. As redes sociais fervilharam com especulações e comentários sobre a situação, algo que voltou à tona com o suposto nascimento.



“A Mavie nasceu dia 6 de outubro. Faltam 2 dias para ela fazer 9 meses. Ou seja, a Bruna estava parindo e ele engravidando outra”, apontou uma seguidora. “Então não se sabe se é filha dele, por que já estão confirmando?”, perguntou outra. “Independente do DNA, pra ter a "provável" paternidade é pq teve o confirmado chifre. Ou seja, ele com absoluta certeza traiu a mulher grávida!”, disparou mais uma.

Já de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Neymar já visitou Helena na maternidade, acompanhado de sua mãe, Nadine Gonçalves, sua irmã Rafaella Santos, e seu filho mais velho, Davi Lucca. O pai do jogador, no entanto, não conheceu a possível neta devido a uma viagem. Rafaella, que supostamente é próxima de Amanda, também teria assumido o papel de madrinha da pequena.



Amanda Kimberly manteve discrição nas redes sociais desde que a gravidez se tornou pública, mas, na última sexta-feira (28), ela compartilhou uma foto da bolsa de maternidade que levaria ao hospital. "Muito obrigada por todo amor e carinho", escreveu, agradecendo pelo enxoval recebido. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 8 meses.