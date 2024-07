Filha de Samara Felippo sofre racismo na escola - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 19:22 | Atualizado 04/07/2024 19:36

A atriz Samara Felippo, de 45 anos, causou alvoroço ao expor denúncia contra um atleta que joga tênis de mesa no Fluminense. Nas redes sociais, a artista revelou uma mensagem que recebeu do homem em questão, onde ele faz duras críticas à sua maternidade e profere comentários ofensivos. A artista não deixou barato e resolveu compartilhar a situação.



O motivo da polêmica foi a relação de Samara com sua filha, Alicia, de 15 anos. O atleta acusou a atriz de expor a adolescente. "Oi, Fluminense. Esse recado é para você", iniciou ela, indignada. "Ele vem aqui no perfil de uma mulher, de uma mãe, que ele nem sabe do corre, nem sabe do rolê, não sabe o que acontece na minha vida, para interferir, me humilhar e me ofender", desabafou.



Na mensagem, o atleta não mediu palavras para atacar Samara. "Oieee, só queria saber se você não tem vergonha de constranger sua filha assim. Que você é um pessoa podre e analfabeta funcional, o Brasil todo já sabia, mas achei que como mãe tu poderia ser um pouquinho menos pior. Engano meu!", começou ele, detonando a famosa.

"Além de tudo, como tá na geladeira esquecida, precisa estragar o aniversário da filha para ter um vídeo viral e 15 minutos de fama novamente, já que com sua 'arte' você não tem competência para aparecer. Meus pêsames para sua filha que não tem culpa do lixo de ser humano que você é”, disparou o homem.

O tom agressivo e desrespeitoso do atleta chocou a atriz. "Sabia que o mais doido disso tudo é que vocês repararam nessa mensagem aqui que eu botei de novo? A mensagem querida dele, que ele editou. Ou seja, ele escreveu o que escreveu, aí pensou, repensou e falou: 'Hum, vou mudar essa palavra.' Ele editou e mandou mesmo assim", ressaltou ela.