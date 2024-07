Aline Alves e Geraldo Luís - Foto: Rede TV/Reprodução

Aline Alves e Geraldo LuísFoto: Rede TV/Reprodução

Publicado 04/07/2024 15:40 | Atualizado 04/07/2024 17:44

Geraldo Luís foi acusado de demitir a assistente de palco Aline Alves por não corresponder a suas investidas amorosas. A jovem, que integrava o programa Ultra Show na RedeTV!, deixou a emissora em 26 de junho, alegando suposto assédio, enquanto o apresentador rebateu, afirmando difamação. No entanto, este colunista descobriu com exclusividade que a história ganhou novos contornos!



A coluna Daniel Nascimento teve acesso a prints de uma suposta conversa entre Geraldo Luís e Aline Alves, que diferem das versões apresentadas por ambos. No direct do Instagram, as mensagens mostram trocas de elogios. Inclusive, o comunicador chega a afirmar que teve um suposto sonho erótico com a jovem.



Em um trecho, o apresentador teria dito: “Estava cheirosa na dança terça”. Aline respondeu: “Mas eu sou cheirosinha, é que você nunca chegou perto de mim. Amei a nossa interação no palco. Posso te chamar pra dançar sem levar um coice? Consegue me travar (risos)”.



As conversas avançam para um tom mais íntimo. “Sonhei com você, tesão de sonho”, teria escrito Geraldo. Aline supostamente provoca: “Conta! Dormiu pensando em mim, nisso que dá”. Em seguida, ele pediu o número de celular dela.



Em outra mensagem, a ex-assistente elogia um local frequentado pelo apresentador. “Trazer você, vai amar!”, teria dito ele em resposta. “Uma excelente carta de vinhos franceses”, acrescentou. Aline, no entanto, respondeu que ficaria três meses sem beber por conta de uma promessa, mas expressou seu gosto por vinho e pelo convite.



Vale destacar que o apresentador se pronunciou no Instagram, também com prints de conversas, em que Aline Alves pede para fingirem um namoro na intenção de entrar em A Fazenda. Já a versão da famosa seria de um suposto assédio por parte de Geraldo Luísa. Resta aos leitores ficarem atentos ao desenrolar desta história!