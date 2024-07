Morre, no Rio de Janeiro, Andréa, a irmã gêmea de Adriana Bombom - Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 12:20 | Atualizado 04/07/2024 12:24

Nesta quinta-feira (3), Adriana Bombom e sua família sofreram com a perda de Andréa, irmã gêmea da famosa. Falecida aos 50 anos, a mulher residia em Niterói, Rio de Janeiro. Ela foi encontrada desacordada no banheiro de casa, deixando amigos e familiares em choque.

A notícia foi confirmada à coluna pela sobrinha da falecida, Lily Nobre, cantora e ex-participante de "A Fazenda". Apesar de informar o falecimento, a jovem não deu detalhes sobre a causa da morte. Até o momento, Adriana Bombom preferiu não se pronunciar publicamente sobre o ocorrido, o que indicaria o quanto está abalada com a situação.



Embora a causa da morte ainda não tenha sido oficialmente divulgada, amigos e familiares suspeitam que Andréa tenha sofrido um enfarte. A suspeita vem das circunstâncias em que foi encontrada. O enterro de Andréa está marcado para esta sexta-feira (5), em Niterói, onde familiares e amigos poderão prestar suas últimas homenagens.



"É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Com muita dor que comunico que perdemos uma pessoa incrível. Daremos informações sobre o velório", escreveu Juliana von Blanckenhagen, sobrinha de Adriana Bombom. Andréa deixa três filhos, Juliana e sua irmã gêmea, Izabelle Von Blanckenhagen, e um menino.