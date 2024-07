Patricia Poeta - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2024 11:49

Nesta quinta-feira (04), Patrícia Poeta comemorou dois anos à frente do "Encontro" e a mudança da produção para São Paulo. Assumindo o programa em 2022, após a saída de Fátima Bernardes, Poeta celebrou a data especial com uma edição recheada de convidados e pautas especiais. No entanto, o que era para ser uma celebração acabou virando motivo de piada entre o público.



Para a comemoração, Patrícia Poeta recebeu nomes como Beatriz Reis, ex-BBB24, o cantor Latino e o influenciador Eliezer, ex-BBB22. O programa deixou os estúdios da Globo e foi apresentado do jardim da emissora, em um dia nublado na capital paulista. A intenção era criar um clima diferente, mas o cenário e o tempo fechado não agradaram aos telespectadores.



Nas redes sociais, a repercussão não foi das melhores. Muitos internautas criticaram a escolha dos convidados e o ambiente da celebração. "Patrícia Poeta comemorando 2 anos em São Paulo com um cenário feio, um lugar estranho, um dia cinza e convidados esquisitíssimos", comentou Wagner Oliveira. A crítica foi compartilhada por outros seguidores, que acharam a comemoração desanimadora.



Os comentários ácidos continuaram: “Festa de aniversário do Encontro tem Patrícia Poeta e Latino, só faltou a cerveja quente pra completar a tragédia”, brincou uma telespectadora no X, antigo Twitter. “Liguei a TV e simplesmente reuniram no Encontro: Patrícia Poeta, Latino, Eliezer, Bia do Brás, Gui Napolitano, Fã clube da Patrícia Poeta e grande elenco. A SBTzação da Globo é cada vez mais real”, ironizou a internauta Tainá.



A insatisfação do público ficou evidente nas redes sociais, com muitas críticas sobre a escolha das atrações para um dia tão especial. “Coitada da Patrícia Poeta, comemorando 2 anos de programa com as atrações Latino e a Bia do BBB. Não tinha ninguém mais interessante?! Poxa, é aniversário do programa”, lamentou Regina Pinto. “Programa especial de aniversário do Encontro. Convidados: Eliezer, Bia do Brás, Latino. A produção tá de sacanagem com a Patrícia Poeta”, disse outro internauta.