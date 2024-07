Após vídeo polêmico do filho de Gusttavo Lima, Polícia Civil toma decisão - Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 09:54

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o polêmico vídeo em que Gabriel, filho de sete anos de Gusttavo Lima e Andressa Suita, aparece dirigindo um veículo na fazenda da família. Na última quarta-feira (3), após análise das imagens, as autoridades determinaram que não houve qualquer violação do Código de Trânsito Brasileiro.Confira a nota oficial divulgada pela Polícia: "Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada não aberta à circulação concluiu-se que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro”. O órgão esclareceu que por se tratar de uma área privada, não há implicações legais quanto à condução do veículo pelo pequeno Gabriel.Além disso, a equipe de investigação acrescentou que não houve qualquer violação do Código Penal, reforçando que o ocorrido se deu em uma propriedade particular da família. Para quem não acompanhou, a influenciadora digital Andressa Suita compartilhou o momento em que seu primogênito, Gabriel, dirigia o veículo sozinho, tendo seu irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, como passageiro.A gravação gerou uma onda de reações nas redes sociais e chamou a atenção do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), cujo presidente solicitou a investigação pela Polícia Civil. Até o momento, Andressa não se pronunciou oficialmente, mas brincou com uma seguidora que comentou: “Me ensina a dirigir, tá melhor que muita autoescola”. Andressa respondeu com bom humor: “Mais fácil o Gabriel te ensinar”.ATENÇÃO, É CRIME!Esposa do Gusttavo Lima, Andressa Suita, postou um vídeo do filho Samuel, de 7 ANOS, dirigindo um carro em frente à casa, com o irmão Gabriel, de 6 anos, no banco do passageiro.Parabéns Gustavo Lima pic.twitter.com/A9np5jmWsm