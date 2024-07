Repórter assusta Ana Maria Braga com marquinha de biquíni: 'Torrada' - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 20:19

Durante o quadro Feed da Ana, do programa Mais Você, da Rede Globo, nesta quarta-feira, 3, Ju Massaoka surpreendeu Ana Maria Braga ao revelar uma nova tendência entre as famosas: usar pó e blush para simular um bronzeado de praia. A repórter explicou a novidade e demonstrou o efeito, tirando a jaqueta jeans para exibir uma marquinha de biquíni, arrancando risadas e comentários da apresentadora.

"Como a gente não deixa barato, a gente testou. Olha lá. Inverno de São Paulo, porém... Botou o vermelhinho. Você fica vermelha quando toma sol?", perguntou Ana Maria Braga, curiosa com o resultado. Ju Massaoka respondeu com bom humor: "Fico torrada, mas eu gostei dessa, a gente escolhe o grau da marquinha". A troca descontraída entre as duas animou os espectadores.

Ana Maria Braga, sempre atenta aos detalhes, ponderou sobre a durabilidade da marquinha criada com maquiagem. "Ficou bonito. Para quem gosta de marquinha, não é? Agora a pergunta é: e se você for para a praia assim e transpirar, no calor... Ou se resolver entrar no mar... Sem chance, né?", questionou. Ju Massaoka concordou, explicando que a técnica é ideal para ocasiões específicas, mas não resiste a um mergulho.

"Aí já era. Eu acho que não é recomendado. O ideal é para quem não teve a oportunidade de ir para a praia e você vem e diz: ‘ah, estava em Cancun ontem, gente, sabe, voltei’", brincou Massaoka. "Bem mentirosa", completou Ana Maria, aos risos. O momento divertido entre as duas reforçou a química e o carisma da dupla, mantendo o público cativado com a leveza e a autenticidade do programa.