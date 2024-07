Geraldo Luís teria demitido assistente de palco que recusou investida - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 17:20

Geraldo Luís está no centro de uma nova polêmica após ser acusado de demitir a assistente de palco Aline Alves que teria recusado investidas amorosas. A jovem, que trabalhava com o apresentador no programa Ultra Show, deixou a RedeTV! em 26 de junho após supostamente não corresponder aos avanços dele. Pessoas próximas teriam afirmado que ele passou a tratá-la mal nos bastidores.

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, Geraldo Luís frequentemente convidava Aline para ir à sua casa, sugerindo encontros que incluíam "tomar um vinho" e "tomar um banho de banheira". Esses supostos convites, que não tinham relação com o trabalho, teriam sido rejeitados pela assistente, resultando em uma mudança drástica na atitude do apresentador em relação a ela.

Aline também teria recebido mensagens insistentes de Geraldo e, ao não responder às investidas, o apresentador teria começado a tratá-la com desdém e até ignorá-la no palco. Eventualmente, a assistente recebeu uma mensagem da produção sobre sua demissão: "[Aline,] Tá ouvindo legal? Olha, nós vamos testar durante duas semanas a Bia, tá? Então você não precisa vir nessas duas semanas", teriam declarado.

A situação teria levado a ex-apresentadora a entrar em depressão, segundo Feltrin. Esse não é o único escândalo recente envolvendo Geraldo Luís. No mês passado, Marlene Mattos foi demitida do programa Geral do Povo, supostamente por motivos financeiros e denúncias de que uma pessoa próxima à diretora recebia dinheiro para promover artistas no palco. Embora a versão oficial seja de que o fim do contrato já estava previsto, o orçamento estourado da produção também pesou na decisão.