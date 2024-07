Na reta final da gravidez de gêmeos, esposa de Sorocaba é internada - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 14:53 | Atualizado 03/07/2024 14:53

A esposa do sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues, de 27 anos, foi internada nesta quarta-feira (3) após contrair influenza. Na reta final da gestação de um casal de gêmeos, a modelo tranquilizou os seguidores ao compartilhar a notícia em suas redes sociais, mostrando-se acompanhada do marido e recebendo cuidados médicos.



"Peguei influenza e estou internada, mas os bebês estão bem e monitorados", revelou Biah, postando uma foto deitada no leito hospitalar com aparelhos monitorando os bebês em sua barriga. A influenciadora fez questão de garantir que, apesar da internação, a saúde dos gêmeos não foi comprometida.



Embora esteja no final da gravidez, Biah comentou que os gêmeos ainda não deram sinais de que estão prontos para nascer. "Tive bastante contrações, porém sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo", disse ela, demonstrando confiança e serenidade sobre a chegada dos filhos.



Em meio à internação, Biah também compartilhou uma mensagem religiosa para confortar seus seguidores. "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desamina, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar", escreveu, reforçando sua fé e esperança.



Os gêmeos do casal vão se chamar Angelina e Zion. Vale destacar que Sorocaba e Biah já são pais de Theo, de 3 anos, e Nanda, de 2, e aguardam ansiosamente a chegada dos novos membros da família.