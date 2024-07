Suposto filho de Tim Maia, teria desconfiado de paternidade de Carmelo - Foto: Reprodução

Suposto filho de Tim Maia, teria desconfiado de paternidade de Carmelo Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 12:00 | Atualizado 03/07/2024 13:54

Após Rodrigo Rezende solicitar o teste para comprovar se é realmente filho de Tim, o único herdeiro do artista, Carmelo Maia, se mostrou resistente em liberar autorização para que o corpo do pai fosse exumado, mas segundo amigos da coluna, ele teria se voluntariado para o exame. O suposto motivo de ter se prontificado? A coluna conta a seguir.

A partir da resistência de Carmelo de deixar colher o material de Tim Maia e de ter se prontificado a ceder o próprio, fontes disseram que a defesa do dançarino teria desconfiado que o herdeiro não fosse realmente filho biológico do cantor, mas há controvérsias.



Neste domingo (30), a própria ex-mulher do falecido artista, Geisa Gomes da Silva, revelou em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, que seu filho Carmelo Maia não é filho legítimo do cantor. "Com o Tim, acho que não tive nenhum [filho]", revelou ela.

Ou seja, segundos pessoas ligadas a Rezende, Carmelo poderia ter oferecido o próprio material genético para o exame de DNA de Rodrigo, sabendo que não seria filho biológico do famoso. Assim, seria impossível que o teste desse positivo para a paternidade, uma vez que o próprio herdeiro não fosse compatível.



Vale destacar também que, além do coreógrafo, Carmelo trava uma disputa judicial com Leo Maia, criado pelo renomado artista e que luta por um reconhecimento de paternidade afetiva. No entanto, o herdeiro segue sendo o único responsável pelo espólio do cantor, até o momento.

A coluna tentou contato com as partes, mas não obteve resposta. O espaço está aberto a manifestações.