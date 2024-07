Davi Brito comete nova gafe nas redes sociais e web não perdoa ex-BBB - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 12:29

Davi Brito, vencedor do BBB 24, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais neste domingo (30) após cometer uma pequena gafe em seu perfil do Instagram. O baiano, que tem conquistado fãs desde sua vitória no reality show, postou fotos de seu fim de semana jogando futevôlei, mas o que chamou atenção foi a legenda usada.



Nas imagens, Davi aparece jogando futevôlei só de sunga, exibindo o corpo suado e em ótima forma. Para completar a sequência de registros, ele decidiu usar uma legenda pronta retirada de um site especializado no Google, mas acabou se atrapalhando. "O futebol é a paixão de um povo. Para demonstrar a força desse esporte, separamos algumas frases de futebol que servem de motivação e inspiram a vitória", escreveu ele.



A postagem rapidamente viralizou no Twitter, rendendo uma série de comentários e memes. "Copiou colou kkk", brincou um internauta. "O futuro estudante de medicina não consegue elaborar uma frase kkkkkkk", provocou outro. A gafe virou motivo de diversão entre os seguidores, que não perdoaram a falta de originalidade de Davi.



Apesar das críticas, muitos seguidores se divertiram com a situação e defenderam a autenticidade do ex-BBB. "Quem nunca? Gente como a gente", escreveu uma fã. "Isso só prova o quanto ele não é brifado e é uma pessoa real. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra", comentou outro.



Após a postagem viralizar, Davi corrigiu a legenda, mas já era tarde demais e os seguidores já haviam se divertido nos comentários. "Davi pegou a frase do Google e ligou o foda-se kkkk", escreveu um fã, ressaltando a suposta falta de originalidade do famoso.

