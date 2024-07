Tiago Leifert detona Vini Jr.: 'Jogou pra ele, não pra Seleção' - Foto: Reprodução

Tiago Leifert detona Vini Jr.: 'Jogou pra ele, não pra Seleção'Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 11:19 | Atualizado 03/07/2024 11:20

Tiago Leifert gerou polêmica nas redes sociais após criticar duramente a performance de Vini Jr. no jogo da Seleção Brasileira contra o Paraguai. A partida aconteceu na última sexta-feira (28), mas o vídeo se tornou viral e segue repercutindo na web. Na gravação, o ex-apresentador do Big Brother Brasil acusou o atleta de priorizar seu ego em detrimento da equipe.



“Eu vi muita gente falar que o Vini tem o jogo pra ele, que esse é o Vini do Real Madrid. Oi? De jeito nenhum, mas esse não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava pra ele, que dribla pra trás, que quer dar carretilha o tempo inteiro, inclusive uma saiu pela linha de fundo”, começou.



A crítica não parou por aí. “Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Perez come o fígado dele no intervalo. Isso não é o Vini do Real Madrid. Ele não é louco de fazer isso no Real Madrid. Entendo que tenha sido importante, que ele precisava de um jogo desse pra driblar, pra ir pra cima, meter gol e se sentir bem, mas o Vini jogou pra ele, ele não jogou pra Seleção Brasileira”, continuou indignado.



Leifert também ressaltou as assistências desperdiçadas por Vini Jr. durante a partida. “Ele estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência. Por várias vezes ele teve a oportunidade, de em vez dele botar a bola pra dentro da área, ele voltou e tentou driblar de novo o cara do Paraguai a ponto de arrumar confusão”, apontou.



Nas redes sociais, a opinião do famoso dividiu os torcedores. “O Tiago Leifert arrumou um jeitinho de criticar o Vinicius Jr no último jogo da Seleção. Incrível isso (risos). Eu acho que ele nunca assistiu um jogo do Vini na La Liga. Resumindo o vídeo: quero criticar alguém”, disparou um internauta. “Esse aí se não fosse o pai dele ser influente na Globo tava vendendo amendoim no trem”, detonou outro.

Por outro lado, houve quem defendesse o apresentador: “Esqueceu de por na sua legenda que foi uma crítica construtiva, por tanto que ele deixa bem claro ‘Esse não é o Vini Jr do Real Madrid’, ele quer dizer que o Vini pode fazer MUITO MAIS que isso. Simples assim!”, argumentou um seguidor.