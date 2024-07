MC Cabelinho posta foto com ex de Luísa Sonza e web reage: 'Fiéis' - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 10:05 | Atualizado 03/07/2024 10:06

MC Cabelinho causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma foto com Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, nesta terça-feira (2). O encontro aconteceu nos bastidores de uma gravação para o popular podcast ‘PodPah’, e o cantor não perdeu a oportunidade de registrar o momento.



“Little Chico”, escreveu MC Cabelinho na legenda da foto, brincando com os apelidos de ambos. A postagem rapidamente se encheu de comentários, com seguidores relembrando as polêmicas de traição que envolveram tanto a atriz Bella Campos quanto a cantora Luísa Sonza.



Nos comentários, o tom foi de sarcasmo e ironia. “Reunião dos caras mais fiéis do Brasil, só faltou o Neymar e o Arthur Aguiar”, debochou um seguidor. “Puro suco de infidelidade”, apontou outra. “Quem juntou, separa!”, pediu um terceiro. ““Um fez musica e traiu e o outro ganhou musica e traiu (risos)”, refletiu mais um.

O encontro de MC Cabelinho e Chico Moedas certamente não passou despercebido, gerando um burburinho daqueles na web. Para quem não acompanhou, o ex-namorado de Luísa Sonza teve suposta traição exposta pela própria cantora durante o programa "Mais Você" e até emocionou a Ana Maria Braga. Já o cantor teve possível infidelidade revelada por ex-affair.