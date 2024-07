Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um ano - Reprodução/Instagram

Eliezer, de 34 anos, se mostrou radiante com a revelação do médico de Viih Tube, de 23 anos, que o descolamento da placenta havia terminado. O ex-BBB, que espera o segundo filho com a esposa, celebrou ao saber que, enfim, o jejum de sexo acabaria. "Colou! O descolamento da Viih melhorou. Não tem mais nada, graças a Deus! Que bom! A gente vai poder transar (risos)", comemorou ele.



O casal estava proibido e impossibilitado de ter relações sexuais devido ao descolamento e à placenta baixa, o que poderia agravar a situação e causar sangramentos. Eliezer explicou o alívio: "Agora acabou graças a Deus. A placenta subiu e estamos mais tranquilos." A felicidade do ex-BBB é evidente, refletindo o fim de um período de preocupações para os dois.



Viih Tube, já mãe de Lua, que fez um ano em abril, detalhou mais sobre a situação difícil que enfrentou. Ela revelou que nem preliminares eram permitidas, pois qualquer contração poderia ser perigosa. "Teve um dia que só de ver ele pelado, eu estava passando mal. Começou a contrair o útero e ficou duro. Passava mal. Não podia", contou Viih, evidenciando o quão delicado era o momento.



Agora, aliviados, eles esperam a chegada do segundo filho, um menino que se chamará Ravi. O nome, com origem na língua ancestral do Nepal e da Índia, significa “o Sol” ou “Deus do Sol”. Viih relembra com alívio e gratidão o susto que passaram: "Vivi uma das piores sensações da minha vida inteira. Fico pensando nas mães que passam por isso e, no final, recebem uma notícia triste. Foi o meu maior medo, mas felizmente agora estamos bem."