Vanessa Lopes nega rivalidade com Fernanda Torres: \'Comparação absurda\'

Publicado 02/07/2024 15:39 | Atualizado 02/07/2024 16:36

Vanessa Lopes quebrou o silêncio nesta terça-feira (2) para esclarecer os rumores de que teria perdido um papel para Fernanda Torres. A ex-participante do BBB 24 usou suas redes sociais para desabafar sobre as comparações infundadas envolvendo seu nome e acusou um suposto fã clube de inventar a disputa com a atriz veterana.

"Sobre as últimas notícias relacionadas à comparação absurda que criaram com o meu nome e da Fernanda Torres, quero deixar claro que o perfil que tem publicado não é meu fã-clube", iniciou a ex-sister. Para quem não acompanhou a polêmica, Fernanda Torres está sendo cotada para viver a icônica "Odete Roitman" no remake de 'Vale Tudo'. No entanto, uma página de fã da tiktoker teria ficado revoltada ao ver que ela não foi apontada para o papel.

"Essa mulher não tem nem 1 milhão de seguidores. Que vergonha. Vanessa Lopes seria uma Odete Roitman MUITO melhor", declarou o suposto fã clube no X, antigo Twitter. A postagem viralizou e a atriz Alice Wegmann chegou comentar sobre o caso: "Gente é oficial, estamos perdidos", escreveu. No entanto, a própria influenciadora resolveu rebater as falas da página.



A famosa negou os rumores e desabafou sobre a suposta rivalidade, que, segundo ela, foi criada por um perfil que tenta gerar conflito. "Aliás é um perfil que há um tempo cria postagens com esse tom de comparações sem fundamento relacionadas ao meu nome, comparações essas com que não concordo. Para reforçar a todos: não aceito qualquer tentativa de rivalidade que alguns usuários da internet queiram promover", afirmou.



A ex-BBB também exaltou o talento de Fernanda Torres e afirmou ter muito respeito por ela: “É importante sabermos da responsabilidade das redes sociais. Cada um de nós tem seu talento e carreira. A Fernanda Torres é uma mulher que contribui de forma grandiosa para a arte brasileira e a respeito muito", concluiu Vanessa.

Vale lembrar que a jovem desistiu do reality show depois de enfrentar um quadro psicótico agudo e passou um tempo afastada dos holofotes em tratamento.

Sobre as últimas notícias relacionadas a comparação absurda que criaram com o meu nome e da Fernanda Torres, quero deixar claro que o perfil que tem publicado não é meu fã clube, nem conhecido por mim e minha equipe. Aliás é um perfil que há um tempo cria postagens com esse tom… — Vanessa Lopes (@vanessalopesr) July 2, 2024