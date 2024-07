MC Mirella - Reprodução / Instagram

MC Mirella Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 12:10

MC Mirella, de 25 anos de idade, estava cumprindo sua agenda em São Paulo quando foi abordada por um fã. A pessoa em questão revelou ser carioca e alegou que teria viajado do Rio de Janeiro até a Grande Paulista apenas para ver a funkeira. No entanto, a reação da cantora foi surpreendente.



Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o fã gravou o momento em que a parceira de Dynho Alves desceu do carro e mandou beijinhos aos admiradores que a esperavam no local. A cantora não tirou um momento para realmente atender às pessoas, tirar fotos ou conversar, apenas fazendo gesto de coração e sorrindo a todos.



Na ocasião, o fã afirma: “Eu sou do RIo de Janeiro, vim do Rio só pra te ver Mirella”. Aparentando suposto descaso, porém ainda com semblante amigável, a cantora respondeu: “Tô passada”. O admirador então reafirmou o relato: “Sério, a gente te ama muito.” Mas a famosa manteve distância e atravessou a rua.



Sem se despedir propriamente dos fãs, a ex-Fazenda apenas declarou: “Gente eu vou ter que entrar”. O fã perguntou se ela não ia voltar para tirar foto com eles, mas a artista não respondeu. Ela se mostrou entretida com sua equipe e, em seguida, foi embora.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu, dividindo opiniões. “Eu digo bem, vocês dizem feito”, ironizou um internauta. “É meus amigos, vamos adorar somente o criador do mundo mesmo e nada de criadores de conteúdo”, refletiu outro. “O que de relevante algum famoso desses faz pra merecer tanto amor?”, perguntou uma terceira. “Ela pensando ‘tô passada … veio atoa’”, brincou mais uma.