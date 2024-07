Andressa Urach quer engravidar do namorado - Reprodução do Instagram

Publicado 02/07/2024 10:10

Andressa Urach, criadora de conteúdo +18, voltou a agitar as redes sociais. Desta vez, ela revelou que seu parceiro, o ator pornô Lucas Ferraz, a liberou para gravar conteúdo com outro homem. Em seu Instagram, Andressa postou uma foto ao lado do influencer Ton Fernandes, que também trabalha com conteúdo adulto, e avisou: “Meu marido, Lucas Ferraz, me liberou para gravar com esse gato, Ton Fernandes, mais de 15 conteúdos disponíveis.”

A novidade dividiu opiniões entre os seguidores de Andressa. Enquanto alguns criticaram a decisão, outros mostraram curiosidade. “Bem que a minha vó dizia: ‘Tu vai ver coisas’”, comentou um internauta, enquanto outro disse: “Isso nunca será normal para mim”. A influenciadora, que está entre as mais buscadas atualmente, parece não se abalar com as críticas e continua a compartilhar seu estilo de vida sem filtros com seus seguidores.

Em suas postagens, Andressa explicou que tem um acordo com o marido sobre gravar com outros homens e mulheres. “Posso, sim [transar com outras pessoas]: se for homem, mostro para ele e ele diz se ‘sim’ ou ‘não’. Quando acontecer, ele vai gravar junto, ou vai me gravar”, disse ela. Essa transparência nas regras do casal deixou muitos seguidores intrigados e curiosos sobre a dinâmica do relacionamento.

A famosa também detalhou as condições para envolver outras mulheres. “Se for mulher, posso escolher do meu gosto, mas ele tem que estar junto, seja para filmar ou para gravar junto. A gente só não pode beijar. Eu posso beijar meninas, mas não meninos. E ele não pode beijar meninas. E está tudo certo”, completou. A postura aberta e sem tabus de Andressa continua a causar alvoroço, mas também a atrair um grande público interessado em seu conteúdo.