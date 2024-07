Ex-participante de 'Casamento às Cegas' morre aos 33 anos em presídio - Foto: Reprodução

Publicado 02/07/2024 09:40

Andrew Jury, conhecido por sua participação no reality show "Casamento às Cegas", faleceu aos 33 anos na prisão de Auckland, Nova Zelândia. A triste notícia foi confirmada nesta segunda-feira (1º) por seu pai, Ron Jury. O ex-reality, que havia sido preso em abril, estava enfrentando acusações graves, incluindo agressão com intenção de ferir, dano intencional e posse de arma.

“Deveria ser um sinal de alerta quando Andy deixou de comunicar com amigos e familiares”, disse Ron Jury ao jornal New Zealand Herald. O pai do jovem revelou que estava preocupado com a saúde mental do filho, que demonstrava sinais de crise antes de ser preso, no dia 2 de abril. A falta de comunicação do rapaz teria sido um indício preocupante.

Andrew ganhou notoriedade ao participar da versão neozelandesa do programa "Casamento às Cegas" em 2017. Durante o show, ele noivou com Vicky Gleeson-Stokes, mas o relacionamento não perdurou após o término da edição. O programa, exibido pela Netflix, conecta pessoas baseadas em afinidades, possibilitando matrimônios entre desconhecidos.

Ex-participantes do programa expressaram seu pesar nas redes sociais. “É com os corações mais pesados que nos unimos para anunciar o falecimento de Andrew. Tivemos o prazer de filmar e participar em um espetáculo que nos deixa ligados para o resto da vida. Apesar dos conflitos, Andrew sempre foi amigável e animado ao longo de nossa experiência”, escreveram Angel Renalle e Benjamin Blackwell.