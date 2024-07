Carolina Dieckmann conhece Pilar, filha de Fê Paes Leme, e derrete web - Foto: Reprodução

Carolina Dieckmann conhece Pilar, filha de Fê Paes Leme, e derrete webFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 18:55

A atriz Carolina Dieckmann visitou Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, nesta segunda-feira (1º). A bebê, de apenas dois meses, recebeu a visita calorosa da amiga da família.



Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou várias fotos do encontro, exibindo um momento repleto de ternura. Em uma das imagens, a atriz aparece radiante segurando Pilar nos braços, demonstrando todo seu carinho pela pequena.



Na legenda da publicação, Carolina expressou sua emoção ao conhecer Pilar. "É sempre uma emoção ver alguém que acabou de chegar no mundo. Ainda mais trazida por amigos, ainda mais amada desde antes. Eu quero ficar para sempre. Já é a coisa mais linda do mundo", declarou a atriz, encantando seus seguidores.



Os fãs de Carolina não deixaram de comentar a fofura da bebê e a beleza do momento compartilhado. "A selfie e ela olhando. Não aguento", comentou uma internauta. "Imagina ter a Carol como amiga!", idealizou outra. "O teu sorriso me enche de energia positiva", revelou mais uma.

Vale lembrar que o último trabalho de Dieckmann na televisão foi na novela "O Sétimo Guardião", exibida pela Rede Globo entre 2018 e 2019.