Grávida, Viih Tube conta que está com sinusiteReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 15:08

Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma novidade sobre sua gravidez. A influenciadora digital, que está esperando o segundo filho, revelou que sofreu um pequeno descolamento de placenta, o que a obrigou a ficar de repouso nas últimas semanas. No entanto, agora ela já pode retomar sua rotina.

Em seus stories no Instagram, Viih comemorou a boa notícia. “A placenta subiu e colou! Obrigada meu Deus! Vida leve ainda para garantir que não aconteça mais nada, mas estou muito feliz”, disse ela, aliviada com a recuperação. Além disso, Viih contou que está prestes a entrar no sexto mês de gestação, e que o bebê Ravi, fruto de seu casamento com Eliezer, deve nascer em novembro de 2024.

Durante o período de repouso, Viih Tube teve que lidar com várias restrições, incluindo a interrupção das relações íntimas com seu marido. "Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada", explicou ela, detalhando as recomendações médicas.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", completou a influenciadora.