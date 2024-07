Neymar acompanha jogo do Brasil com relógio avaliado em R$ 13 milhões - Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 11:16 | Atualizado 01/07/2024 11:51

Recuperando-se de uma grave lesão que o afastou dos campos, Neymar Jr. aproveitou a noite de sexta-feira (28) como espectador na vitória do Brasil contra o Paraguai na Copa América. Mesmo fora do gramado, o craque não deixou de ser o centro das atenções, principalmente pelo relógio de luxo que usava.



Sentado na arquibancada, Neymar exibiu um relógio da sua famosa coleção: o Richard Mille 68-01. Este modelo exclusivo, que já havia sido visto no pulso do jogador durante a final do Paulistão 2024 em abril, impressionou mais uma vez. Com apenas 30 unidades produzidas mundialmente, o relógio é uma verdadeira obra de arte do artista Cyril Kongo, com preços que variam de R$ 6 a 13 milhões.



Neymar possui uma coleção invejável de 20 relógios, totalizando R$ 23 milhões. Esse gosto por acessórios caros é comum entre estrelas do esporte mundial, como o atacante Haaland, do Manchester City. Além disso, Neymar frequentemente participa de leilões beneficentes, adquirindo peças únicas para incrementar sua coleção.



O look completo de Neymar durante o jogo também chamou atenção, a avaliação de preços da combinação completa ultrapassa os cerca de R$ 13,9 milhões. Mesmo afastado dos campos, o craque brasileiro continua mostrando seu estilo e seu gosto por itens de luxo, mantendo-se em destaque tanto dentro quanto fora dos gramados.