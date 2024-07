Esposa de Gusttavo Lima deixa filho de 7 anos dirigir e causa polêmica - Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 08:35

Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, gerou grande alvoroço nas redes sociais neste domingo (30). A influenciadora compartilhou um vídeo de seu filho Gabriel, de apenas sete anos, dirigindo um carro em uma área isolada na fazenda da família. A publicação rapidamente repercutiu e dividiu opiniões entre os seguidores.



Em seus stories do Instagram, Andressa mostrou seu primogênito ao volante, com o irmão mais novo, Samuel, de quatro anos, no banco do passageiro. No vídeo, o menino faz algumas curvas enquanto Andressa grava do banco traseiro. A área é visivelmente segura, sem pedestres, o que não impediu que a cena causasse controvérsia entre os internautas.



Na legenda do vídeo, Suita brincou sobre a idade do filho: “7 ou 18?”, escreveu. Alguns seguidores especularam que o carro estaria no piloto automático e que Gabriel apenas achava que estava dirigindo, enquanto outros condenaram a atitude como perigosa. “Mas esses meninos pilotam desde muito pequenos, não sei porque o espanto”, defendeu uma seguidora.



Apesar das defesas, as críticas também foram fortes. “Adoro a Andressa, mas achei totalmente irresponsável a atitude e pior ela ainda postar”, criticou uma seguidora. Outro comentário alertou: “Não acredito que estão normalizando isso, até a hora que acontecer algum acidente”. Até o momento, Andressa Suita não esclareceu se o veículo estava realmente sob controle do pequeno Gabriel.