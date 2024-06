Patricia Abravanel aumenta boatos sobre treta entre Eliana e Virginia - Foto: Reprodução

Patricia Abravanel aumenta boatos sobre treta entre Eliana e VirginiaFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2024 14:30

Nesse sábado (29), uma informação polêmica envolvendo Patrícia Abravanel, Eliana e Virginia Fonseca começou a circular nas redes sociais. Nos últimos dias, o apresentador Leão Lobo afirmou que a ex-apresentadora do SBT teria ficado incomodada com a chegada da esposa de Zé Felipe na emissora. No entanto, os boatos se intensificaram quando a herdeira de Silvio Santos curtiu uma publicação falando sobre o assunto.



O post em questão mencionava exatamente sobre o suposto incômodo de Eliana com a presença de Virginia no SBT, relatado por Leão Lobo no podcast “Elementar Show”. O que chamou a atenção foi o nome de Patrícia Abravanel na lista de curtidas da postagem. Como nada passa despercebido pelos internautas, o caso gerou grande repercussão nas redes sociais.



Nos comentários, internautas criticaram a nova fase da emissora. “Gente, a Eliana sair daquela emissora foi um livramento!”, disparou um fã. “Essa Patrícia vai afundar o SBT”, apontou outra. “Larga o anjo da Eliana, mulher, vai viver”, pediu uma terceira. “Essas filhas dele [Silvio Santos] estão transformando o SBT em TikTok”, criticou mais um.

Entre as ofensas, muitas foram direcionadas para a filha de Silvio Santos: “Patrícia querendo tirar o dela da reta, jogando a culpa em outra pessoa”, , apontou uma pessoa. “Já vimos que a choradeira e o pedido de desculpas da Patrícia era tudo encenação”, denunciou outro, condenando a apresentadora.

Para quem não acompanhou, Leão Lobo sugeriu uma insatisfação de Eliana com a chegada de Virginia. “O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que tem muito sentido, foi a chegada da Virginia. Porque a Virginia pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não é nada!”, disse o apresentador. “Ela chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, com toda divulgação. E a Eliana, com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas”, revelou.