Publicado 29/06/2024 12:19 | Atualizado 29/06/2024 12:20

Bia Miranda preocupou seus seguidores ao revelar nas redes sociais que foi abordada por um homem armado enquanto estava no trânsito a caminho do médico. Ela estava acompanhada pelo DJ Buarque quando o incidente ocorreu, deixando ambos surpresos, mas não amedrontados. O episódio aconteceu no Rio de Janeiro, conhecido por suas situações inusitadas.



“Gente, que loucura, esse Rio de Janeiro tem cada pessoa louca! A gente escutando música no carro, tranquilo indo pro médico, o cara para do nosso lado e mostra arma pra gente”, contou a influenciadora, ainda surpresa com o que acabara de acontecer. A descrição do momento foi acompanhada de vídeos gravados por Bia, mostrando a calma do trânsito.



Ela explicou que não estavam em alta velocidade. “A gente tá andando tranquilo aqui, tipo, os carros na frente”, disse ela, filmando os veículos à frente, aparentemente em baixa velocidade. “O carro passou, [o cara] gritou com a gente e mostrou a arma”, continuou, ainda incrédula com a situação.



Apesar do susto, Bia deixou claro que não estava com medo. “Quer mostrar o que? É a polícia? Se for polícia tem que resolver de outro jeito, polícia mostrar arma assim? Por quê? Qual que é a necessidade? Que loucura, cara, meu carro é blindado, amores”, finalizou, mostrando confiança e criticando a abordagem do homem armado.