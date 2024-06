Simone e Simaria - Reprodução: X / Instagram

Simone e SimariaReprodução: X / Instagram

Publicado 29/06/2024 11:36

Durante um show de Simone Mendes, uma fã protagonizou um momento inusitado ao confundir a cantora com sua irmã, Simaria. Em vez de levar a situação como um desrespeito, Simone se divertiu e aproveitou para demonstrar seu carinho pela irmã, tornando o momento ainda mais especial para os presentes.



Simone interrompeu a apresentação após ouvir a fã gritar em sua direção: “Simaria, eu te amo!”. Com um sorriso no rosto, a cantora respondeu: “Ela me chamou de Simaria. ‘Simaria, eu te amo’, eu também amo a Simaria, mas eu sou a Simone”. A confusão deixou a admiradora um pouco sem graça, mas Simone logo tratou de acalmá-la com humor e carinho.



Rindo, Simone continuou: “Que figura”, disse ela sobre a fã. “Mulher, mulher… É porque é igual, é irmã. Tá tudo bem”, garantiu, tranquilizando a admiradora. Para quebrar ainda mais o gelo, Simone brincou: “Tomou quantas hoje?”, arrancando risadas do público e tornando o momento ainda mais leve e descontraído.



O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, com os fãs comentando sobre o bom humor e a simpatia de Simone. “Simaria é um amor. Simone ama ela. A mídia que sempre tenta acabar com a imagem dela, triste demais”, disse um fã. “Eu no início não sabia quem era quem, hoje só tenho dúvidas com Maiara e Maraisa”, confessou outro. “A pessoa fez de propósito, Simone ícone perfeita”, elogiou uma terceira pessoa.