Graciele Lacerda e Zezé di CamargoReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2024 20:03 | Atualizado 28/06/2024 20:04

Graciele Lacerda, parceira do cantor Zezé Di Camargo, virou o centro das atenções nas redes sociais. A influenciadora, conhecida por compartilhar sua rotina com seus seguidores, chocou o público nesta sexta-feira (28) ao postar um vídeo montando um look especial. No entanto, o visual escolhido não foi bem recebido pelos fãs.



A esposa de Zezé Di Camargo apareceu com uma meia calça vermelha, em tons fortes, um salto alto da mesma cor, um terno cinza fechado, sem nada por baixo, e cabelo preso. Apesar da tentativa de um visual chique, a escolha de roupa não agradou, resultando em uma enxurrada de críticas. Alguns seguidores também a compararam com Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, famosa por escolhas de moda polêmicas.



"Se elas ligassem mesmo pra críticas e certos comentários não postariam na internet, pelo contrário não tão nem aí pra opinião alheia", refletiu uma seguidora. Outro seguidor disparou: "Ela e a Thyane Dantas andam errando muito nessas escolhas gente, tá pavoroso isso, o Zezé merece uma mulher mais bem vestida“. Uma terceira crítica dizia: “Isso é o ápice da breguice, você já foi boa de look, mas ultimamente está decepcionante”.

Apesar das ofensas, a famosa deu a volta por cima e rebateu alguns comentários. "Bem ousado, nem todo mundo gosta, é normal", afirmou a influencer após crítica de internauta. "É, precisa combinar", ironizou ela, após outra alegar que o conjunto não condizia com uma festa junina.



Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Graciele Lacerda enfrenta críticas nas redes sociais. Recentemente, ela foi alvo de comentários negativos após publicar vídeos cantando “Malandragem” de Cássia Eller e “Sonho de Amor” de Patrícia Marx.