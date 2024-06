Bruno Gadiol - Reprodução

Publicado 28/06/2024 15:58 | Atualizado 28/06/2024 15:59

Nesta sexta-feira, 28, Bruno Gadiol, conhecido por seus papéis em Malhação e na série As Five, abriu o coração sobre sua jornada antes de se assumir gay. Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, o ator e cantor, de 26 anos, compartilhou um clipe em que beija um homem e refletiu sobre a importância da data.

Na legenda da publicação, em seu perfil do Instagram, ele fez uma reflexão. "Faz seis anos que decidi ser completamente eu. Lembro de viver uma adolescência marcada pela ansiedade. Quase todas as minhas lembranças dos 12 aos 20 anos são agridoces, permeadas pela sensação constante de medo e ansiedade que carregava no peito. Desenvolvi um transtorno ainda na infância, que levei muito tempo para entender", iniciou.

Diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), Bruno falou sobre como os pensamentos e medos irracionais o afetaram. "Hoje, com consciência e tratamento, me sinto imensamente melhor. Lembro de me perguntar se algum dia me sentiria em paz — felizmente, a resposta é sim," contou o artista, destacando a importância do apoio e do tratamento adequado.

"Este é o preço que se paga quando se priva alguém da liberdade de ser quem é. É como um pássaro em uma gaiola: bonito de ver, mas triste, pois não pode voar. É por isso que hoje é um dia importante. Sei que neste momento, existem milhões de jovens e adultos passando pelo que passei. E não deveria ser assim. Que possamos ser livres e orgulhosos de quem somos. Combinado?", concluiu ele, emocionado.