Publicado 28/06/2024 12:42 | Atualizado 28/06/2024 12:51

Nesta sexta-feira (28), Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, surpreendeu seus seguidores ao fazer um pedido inusitado nas redes sociais. O ex-participante do BBB 24, que estava em Parintins, no Amazonas, relatou um incidente ocorrido com uma fã que deixou uma mancha de maquiagem em sua camiseta branca.



Buda usou o bom humor para compartilhar a situação. “Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês gente, olha só. Eu estou de roupa branca. Quando você me ver de roupa branca no rolê, assim, vai manchar minha roupa branca, a maquiagem. Se puder evitar, de boa, eu vou dar a maior atenção, maior carinho, porque faz parte, mas se não puder tá de boa, mas se puder!”, disse rindo.



Apesar do pedido, Buda deixou claro que entende a empolgação dos fãs e não se importaria se a situação se repetisse. “Se não puder também tá tranquilo, tá bom? Beijo para todo mundo, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem não dormiu ainda, estamos aí e vamos viver galera”, finalizou, acompanhado de antigos colegas de confinamento para prestigiar o festival na cidade.

Em seguida, ele compartilhou cliques com seguidores em uma festa, mostrando a camiseta manchada. Vale lembrar que, recentemente, após seu divórcio com Camila Moura, ele viveu um romance relâmpago com a cantora Nina Capelly, prima de MC Binn. A jovem acabou engravidando, com suspeitas de que o ex-BBB seria o pai, mas infelizmente sofreu um aborto espontânero, colocando fim às especulações.