Lucas LimaReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2024 09:37 | Atualizado 28/06/2024 09:46

Lucas Lima revelou em suas redes sociais um diagnóstico inesperado que recebeu durante uma viagem à Dinamarca. Nesta quinta-feira (27), o cantor foi surpreendido com um parasita incomum no país, conhecido como bicho geográfico, e teve que enfrentar desafios para obter o tratamento adequado.

Em seus stories no Instagram, Lucas contou como tudo aconteceu. Ele revelou que sentiu uma coceira no pé, entrou em contato com uma amiga médica e recebeu o diagóstico logo após embarcar para Dinamarca: bicho geográfico. É um parasita que se hospeda na pele e pode causar sérias complicações se não for tratado. A notícia pegou o cantor de surpresa e deu início a uma saga em busca de medicação.



Durante seu relato, o ex-marido da cantora Sandy explicou que sua amiga receitou um medicamento específico para combater o parasita. No entanto, ele teve dificuldades para encontrar o remédio nas farmácias dinamarquesas. "Tentei encontrar durante a viagem, mas o povo dinamarquês não está acostumado com bicho geográfico que pega na praia", comentou Lucas.



Lucas compartilhou a experiência de buscar ajuda médica no país estrangeiro. "O bicho dá role na pele, entra na corrente sanguínea e vai para o pulmão ferrar a tua vida. Mandaram procurar um médico lá. Achei o médico, ele atendia pelo celular. Disse que minha amiga já havia diagnosticado. Ele disse que nunca havia tratado disso. Pesquisou e mandou eu tomar ivermectina", contou.

O cantor brincou sobre a situação: "E é isso. A partir de amanhã esse verme está f*****." Vale lembrar que Lucas estava na Dinamarca para participar de uma feira anual de café e, apesar do susto, conseguiu aproveitar a companhia dos amigos enquanto o evento não começava.