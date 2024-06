Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2024 20:45 | Atualizado 27/06/2024 20:45

Adriane Galisteu, de 51 anos, embarcou em uma emocionante viagem de férias ao Japão na última quarta-feira (26). A apresentadora, que estava acompanhada do marido Alexandre Iódice, de 53 anos, e do filho Vittorio, de 13, fez uma escala no Qatar. No entanto, a parada acabou por surpreender a famosa, que não hesitou em compartilhar nas redes sociais.

“Gente, acabamos de pousar em Doha. Temos cerca de 4 horas de espera, mas é uma espera bem agradável, pois o aeroporto é a coisa mais linda do mundo. Tem até uma academia. Se quiser dar esse rolezinho aqui, pode ficar à vontade”, disse Adriane em seus stories do Instagram, mostrando toda a sua empolgação com o local.

Para a loira, o tempo de espera se transformou em uma experiência positiva. “Dá para treinar, depois tomar um banho e seguir o voo para Tóquio, que daqui para lá são mais ou menos 10 ou 11 horas. Não tenho certeza, mas vou contar para vocês. Gente, pensem em um aeroporto maravilhoso,” comentou.

Além das instalações impressionantes, Adriane destacou a variedade de opções disponíveis no aeroporto. “Olha isso, tem lojas e deve ter um café no andar de cima. O café da vovó Flora, que eu adoro, e uma floresta dentro do aeroporto!”, exclamou ela, maravilhada com a infraestrutura.