Fernando RochaRede Globo/Divulgação

Publicado 27/06/2024 18:36 | Atualizado 27/06/2024 18:48

Nesta quinta-feira (27), o ex-apresentador da Globo, Fernando Rocha, apareceu nas redes sociais para revelar que foi diagnosticado com herpes zoster. Em um depoimento sincero, ele descreveu a intensidade da dor causada pela doença. Além disso, fez um alerta para que os seguidores tomem os devidos cuidados.

O ex-Global detalhou a doença em um vídeo publicado no Instagram. "Queria dar um depoimento sobre uma doença que estou enfrentando esses dias chamada herpes zoster. Se você já teve catapora, tem mais de 40, 45 anos, você pode ter herpes zoster", alertou. Ele destacou que fatores como baixa imunidade e variações emocionais podem desencadear a doença.



Em seu relato, o apresentador descreveu como contraiu a doença "Esse vírus da catapora, chamado varicela-zoster, fica armazenado no corpo, esperando uma janela de oportunidade”, revelou. "Estou com herpes zoster há cerca de uma semana. Já tomei os remédios [...] e agora estou encarando as sequelas dessa doença que é a dor”, contou.

No entanto, o famoso destacou a dificuldade de conviver com as sequelas. "Mas é uma dor muito grande. É uma dor lancinante, é como se fosse uma espada fincando na parte da costela”, comparou. Fernando mencionou que a dor pode estar relacionada às emoções acumuladas ao longo da vida, mas não soube detalhar seu quadro.



"A vacina é oferecida só na rede particular, custa caro, cerca de R$ 800 e são duas doses. Mas a dor dessa doença é muito grande", afirmou, incentivando seus seguidores a considerarem a vacinação. Vale destacar que os sintomas incluem erupção cutânea na forma de pequenas bolhas e muitos outros ligados ao desconforto físico. No entanto, pode ter complicações graves.